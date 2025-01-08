Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда

«Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред», — сказал защитник.
Расследование уголовного дела в отношении Эльдукаева завершено. Алешкин отметил, что он и Руссо уже ознакомились с материалами дела.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. Фигуранты этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии строгого режима.
Кроме того, по делу о похищении певца в 2004 году приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где «совместно с иными лицами» насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и «вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях». По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.