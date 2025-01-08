Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда

Кроме того, по делу о похищении певца в 2004 году приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.