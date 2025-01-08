США и Британия нанесли удары по столице Йемена

В последний раз столица Йемена подвергалась ударам 31 декабря 2024 года. Al Mayadeen сообщал, что одной из целей был комплекс зданий Аль-Арди, где располагается Минобороны группировки. 6 января хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman в качестве превентивной меры: по их данным, американские войска готовили авиаудар по Йемену.