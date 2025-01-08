NDTV: в Индии по меньшей мере 17 человек пострадали при атаке слона

Внезапно один из слонов начал бросаться на толпу. Несмотря на все усилия погонщика, пытавшегося успокоить животное, слон схватил одного человека хоботом за ногу, раскачал в воздухе и отбросил в сторону. Мужчина был госпитализирован в критическом состоянии.