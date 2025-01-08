NDTV: в Индии по меньшей мере 17 человек пострадали при атаке слона

На опубликованной телеканалом видеозаписи видно, что к участию в фестивале, на который собрались тысячи местных жителей, привлекли пять слонов, украшенных золотыми пластинами.
Внезапно один из слонов начал бросаться на толпу. Несмотря на все усилия погонщика, пытавшегося успокоить животное, слон схватил одного человека хоботом за ногу, раскачал в воздухе и отбросил в сторону. Мужчина был госпитализирован в критическом состоянии.
На видеозаписи также запечатлена паника в толпе. Люди пытались убежать в безопасное место. Большинство травм были получены в результате давки, вызванной паникой.
Потребовалось около двух часов, чтобы успокоить слона при помощи цепей.