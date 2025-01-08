Сотрудник ПВЗ за месяц работы украл у Wildberries 200 товаров на 2,1 млн рублей

Сначала молодой человек создал 20 аккаунтов, с которых оформлял заказы на маркетплейсе, а затем ждал окончания срока их хранения на ПВЗ и вывозил арендованными грузовиками в свою квартиру в Одинцово. Товары получили статус «утраченные», после чего из зарплаты Мизаева ежемесячно вычиталось 25% их стоимости. Ему удавалось провернуть эту схему несколько раз, но в итоге сотрудники службы безопасности Wildberries раскрыли ее и обратились в полицию. Мужчину поймали с поличным. Правоохранителям он заявил, что деньги от продажи вещей он отправлял отцу и матери — инвалиду второй группы.