Два человека пострадали в пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в павильоне пункта переработки вторсырья на Минометчиков. По данным МЧС, предположительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.
— Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пострадали два человека, — сообщили в МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара принимали участие 11 специалистов и три единицы техники. Огонь удалось потушить за 23 минуты.
Напомним, 5 января произошел пожар в садовом домике под Асбестом. Огонь унес жизнь одного человека.