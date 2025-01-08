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Два человека пострадали в пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два человека пострадали в пожаре на пункте переработки вторсырья.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошел пожар в павильоне пункта переработки вторсырья на Минометчиков. По данным МЧС, предположительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

— Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пострадали два человека, — сообщили в МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара принимали участие 11 специалистов и три единицы техники. Огонь удалось потушить за 23 минуты.

Напомним, 5 января произошел пожар в садовом домике под Асбестом. Огонь унес жизнь одного человека.

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