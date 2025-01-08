В округе Лос-Анджелес площадь пожаров достигла почти 2,3 тыс. га

По ее сведениям, очаги всех трех пожаров сконцентрированы на северо-западной окраине Лос-Анджелеса, где в том числе находятся престижные районы Беверли-Хиллз и Санта-Моника. Крупнейший из пожаров распространился на площадь в почти 1,2 тыс. га. Ни один из пожаров локализовать не удается, этому мешает сильный ветер с порывами 26 м/с, а также перебои с водоснабжением, в частности, при подключении к некоторым гидрантам пожарные выяснили, что подачи воды из них не происходит.