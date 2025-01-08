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В округе Лос-Анджелес площадь пожаров достигла почти 2,3 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Три крупных пожара бушуют в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния, их общая площадь достигла порядка 5648 акров (2285 га), свидетельствуют данные пожарной службы штата.

По ее сведениям, очаги всех трех пожаров сконцентрированы на северо-западной окраине Лос-Анджелеса, где в том числе находятся престижные районы Беверли-Хиллз и Санта-Моника. Крупнейший из пожаров распространился на площадь в почти 1,2 тыс. га. Ни один из пожаров локализовать не удается, этому мешает сильный ветер с порывами 26 м/с, а также перебои с водоснабжением, в частности, при подключении к некоторым гидрантам пожарные выяснили, что подачи воды из них не происходит.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате. По данным телеканала Fox News, более 30 тыс. местных жителей предписано эвакуироваться, более 200 тыс. потребителей электроэнергии в округе Лос-Анджелес остались без света. По оценкам телеканала, ущерб от пожаров может составить несколько миллиардов долларов.

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