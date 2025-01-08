На Кубани сообщили о выбросе на побережье мазутной крошки

«Коллеги из Морспасслужбы работали все праздники, продолжают мониторить ситуацию в море и предпринимают все необходимые меры, чтобы собрать нефтепродукты в воде, не давая им достигнуть берега. Однако сейчас перед нами новый вызов — на побережье море выбрасывает мелкофракицонную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться. Поэтому нужно продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, на одном из участков пляжа уже применили сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на пляжи. «Проанализируем этот способ, чтобы системно подойти к решению вопроса», — отметил губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.