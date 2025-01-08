На Кубани сообщили о выбросе на побережье мазутной крошки

«Коллеги из Морспасслужбы работали все праздники, продолжают мониторить ситуацию в море и предпринимают все необходимые меры, чтобы собрать нефтепродукты в воде, не давая им достигнуть берега. Однако сейчас перед нами новый вызов — на побережье море выбрасывает мелкофракицонную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться. Поэтому нужно продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.