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ГАИ: в Беларуси за три дня произошло более 650 ДТП

Госавтоинспекция просит водителей быть бдительными и предупредила о том, что дорожную обстановку в ближайшие дни осложнят осадки и туман.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 8 янв — Sputnik. С 4 по 7 января в Беларуси было зарегистрировано 652 ДТП с материальным ущербом, сообщила представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Банадык.

Она уточнила, что в этот период не обошлось без трагедий.

«Зарегистрировано 25 ДТП, в которых пять человек погибли, 38 травмированы, в том числе семь детей», — сказала Банадык.

Также правоохранители с 4 по 7 января задержали 149 нетрезвых водителей, пресекли 528 фактов управления транспортом без прав. А за отсутствие зимних шин к ответственности привлекли 292 водителей.

Банадык обратила внимание, что в ближайшие дни ситуацию на дорогах в республике осложнят осадки и туманы. Кроме того, из-за перепадов температуры может образовываться гололедица. Поэтому водителям нужно выбирать безопасную в складывающихся погодных условиях скорость.

Пешеходам важно обозначить себя в темноте световозвращающими элементами, а переходить дорогу стоит с особой осторожностью.

В ГАИ напомнили, что у школьников закончились зимние каникулы, поэтому водителей просят быть бдительными при проезде пешеходных переходов, движении около учреждений образования и во дворах.