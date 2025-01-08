ГАИ: в Беларуси за три дня произошло более 650 ДТП

МИНСК, 8 янв — Sputnik. С 4 по 7 января в Беларуси было зарегистрировано 652 ДТП с материальным ущербом, сообщила представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Банадык.
Она уточнила, что в этот период не обошлось без трагедий.
«Зарегистрировано 25 ДТП, в которых пять человек погибли, 38 травмированы, в том числе семь детей», — сказала Банадык.
Также правоохранители с 4 по 7 января задержали 149 нетрезвых водителей, пресекли 528 фактов управления транспортом без прав. А за отсутствие зимних шин к ответственности привлекли 292 водителей.
Банадык обратила внимание, что в ближайшие дни ситуацию на дорогах в республике осложнят осадки и туманы. Кроме того, из-за перепадов температуры может образовываться гололедица. Поэтому водителям нужно выбирать безопасную в складывающихся погодных условиях скорость.
Пешеходам важно обозначить себя в темноте световозвращающими элементами, а переходить дорогу стоит с особой осторожностью.
В ГАИ напомнили, что у школьников закончились зимние каникулы, поэтому водителей просят быть бдительными при проезде пешеходных переходов, движении около учреждений образования и во дворах.