ГАИ: в Беларуси за три дня произошло более 650 ДТП

Банадык обратила внимание, что в ближайшие дни ситуацию на дорогах в республике осложнят осадки и туманы. Кроме того, из-за перепадов температуры может образовываться гололедица. Поэтому водителям нужно выбирать безопасную в складывающихся погодных условиях скорость.