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Челябинцы подарили мошенникам 1,6 млн рублей

Обе жертвы были обмануты по одной схеме, связанной с предложениями о заработке на инвестициях.

Источник: Ave Calvar/CC0

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, южноуральцы не смотря на все предупреждения продолжают верить неизвестным, которые предлагают им заработать в интернете. Для этого злоумышленники создают клоны сайтов, которые выглядят как настоящие. В результате пользователь даже не с первого раза замечает, что отправляет деньги в неизвестность.

По такой схеме было обманута учитель из Челябинска. В мессенджере неизвестный предложил женщине возможность заработать на торгах на бирже. Челябинка внесла 600 тысяч рублей в качестве первоначального взноса, при этом 440 тысяч рублей из них были кредитными. Когда деньги были отправлены, кураторы перестали выходить на связь.

А вот мужчина из Челябинска вовсе «проинвестировал» мошенников на сумму больше миллиона рублей. Доход южноуралец естественно не получил.

В полиции возбудили уголовные дела по статье «мошенничество».