Челябинцы подарили мошенникам 1,6 млн рублей

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, южноуральцы не смотря на все предупреждения продолжают верить неизвестным, которые предлагают им заработать в интернете. Для этого злоумышленники создают клоны сайтов, которые выглядят как настоящие. В результате пользователь даже не с первого раза замечает, что отправляет деньги в неизвестность.