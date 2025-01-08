Челябинцы подарили мошенникам 1,6 млн рублей

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, южноуральцы не смотря на все предупреждения продолжают верить неизвестным, которые предлагают им заработать в интернете. Для этого злоумышленники создают клоны сайтов, которые выглядят как настоящие. В результате пользователь даже не с первого раза замечает, что отправляет деньги в неизвестность.
По такой схеме было обманута учитель из Челябинска. В мессенджере неизвестный предложил женщине возможность заработать на торгах на бирже. Челябинка внесла 600 тысяч рублей в качестве первоначального взноса, при этом 440 тысяч рублей из них были кредитными. Когда деньги были отправлены, кураторы перестали выходить на связь.
А вот мужчина из Челябинска вовсе «проинвестировал» мошенников на сумму больше миллиона рублей. Доход южноуралец естественно не получил.
В полиции возбудили уголовные дела по статье «мошенничество».