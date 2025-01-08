В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса сообщали о взрывах и вспышках в небе. Очевидцы насчитали несколько десятков громких хлопков. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар. При тушении возгорания погибли двое пожарных.