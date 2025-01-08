В Могилеве из окна пятого этажа выпал маленький мальчик

Установлено, что сегодня днем мальчик 2023 года рождения находился дома с мамой и бабушками. Взрослые занимались домашними делами, а ребенок играл. Отсутствие малыша в комнате и открытое окно заметила одна из бабушек. Выглянув вниз, женщина увидела ребенка, лежащего на земле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, мальчик залез на кресло, стоявшее рядом с подоконником. Потом открыл окно и упал вниз с высоты 5 этажа. От полученных травм он погиб. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.