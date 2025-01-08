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В Могилеве из окна пятого этажа выпал маленький мальчик

8 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из окна пятого этажа выпал маленький мальчик, он погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что сегодня днем мальчик 2023 года рождения находился дома с мамой и бабушками. Взрослые занимались домашними делами, а ребенок играл. Отсутствие малыша в комнате и открытое окно заметила одна из бабушек. Выглянув вниз, женщина увидела ребенка, лежащего на земле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, мальчик залез на кресло, стоявшее рядом с подоконником. Потом открыл окно и упал вниз с высоты 5 этажа. От полученных травм он погиб. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

несчастный случай