В Могилеве из окна пятого этажа выпал маленький мальчик

По предварительной информации, мальчик залез на кресло, стоявшее рядом с подоконником. Потом открыл окно и упал вниз с высоты 5 этажа. От полученных травм он погиб. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.