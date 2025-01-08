Нижегородец отрезал голову снохе в порыве гнева

По данным следствия, в ночь на 7 января мужчина поссорился со своей снохой и несколько раз ударил её ножом. После этого обвиняемый отсёк женщине голову, та скончалась на месте от полученных травм. Полиция задержала злоумышленника, его заключили под стражу.