Нижегородец отрезал голову снохе в порыве гнева

СК расследуют убийство. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области.
«Следователем Шатковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области в отношении жителя Шатковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 7 января мужчина поссорился со своей снохой и несколько раз ударил её ножом. После этого обвиняемый отсёк женщине голову, та скончалась на месте от полученных травм. Полиция задержала злоумышленника, его заключили под стражу.
А ранее Life.ru писал, что в Красноярске пьяный парень поссорился с приятелем и зарезал его. Момент убийства попал на видео. Возбуждено уголовное дело.