Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму в общей сложности выявили 50 мест выброса мазута

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Участники ликвидации разлива мазута с танкеров обнаружили 50 фактов выброса нефтепродуктов в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Крыму также продолжается ликвидация загрязнения прибрежных территорий. С нарастающим итогом: 50 фактов обнаружения нефтепродуктов, обследовано 3 669 км береговой линии, собрано и вывезено порядка 265,24 т, очищено 84,47 км береговой линии», — сказали в МЧС.

В Саках и Сакском районе очищено 7,8 км берега, на песчаной местности в Ленинском районе — 2,4 км, в Феодосии — 1,4 км, в Судаке — 1,5 км, в Евпатории — 3 км. В операции участвуют 700 человек и 100 единиц техники. 76 групп отслеживают обстановку от Керчи до Евпатории. Для мониторинга с воздуха задействовано воздушное судно.

МЧС
экология