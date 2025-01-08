В Крыму в общей сложности выявили 50 мест выброса мазута

В Саках и Сакском районе очищено 7,8 км берега, на песчаной местности в Ленинском районе — 2,4 км, в Феодосии — 1,4 км, в Судаке — 1,5 км, в Евпатории — 3 км. В операции участвуют 700 человек и 100 единиц техники. 76 групп отслеживают обстановку от Керчи до Евпатории. Для мониторинга с воздуха задействовано воздушное судно.