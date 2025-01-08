На Мальте мигранты выпрыгнули из самолета и попытались скрыться от властей

Нелегальные мигранты спровоцировали вынужденную посадку авиалайнера на Мальте и попытались сбежать от властей, пишет Times of Malta.
Сообщается, что 1 января самолет Turkish Airlines направлялся из Стамбула в Марракеш, однако из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров был перенаправлен на Мальту. Когда медики, прибывшие на аэродром для помощи больному, покинули место происшествия, четверо нелегалов выбрались через заднюю дверь из самолета и побежали по взлетно-посадочной полосе к ограждению в аэропорту.
Сообщается, что двоих беглецов задержали, а затем депортировали и выдали им запреты на въезд на Мальту или в Шенгенскую зону. Пассажира, пожаловавшегося на якобы плохое самочувствие, также депортировали. Двум нелегалам удалось скрыться.
Ранее сообщалось, что более 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Соединенное Королевство из Франции на резиновых лодках, были спасены британскими пограничниками и береговой охраной в проливе Ла-Манш.