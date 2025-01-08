На Мальте мигранты выпрыгнули из самолета и попытались скрыться от властей

Сообщается, что 1 января самолет Turkish Airlines направлялся из Стамбула в Марракеш, однако из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров был перенаправлен на Мальту. Когда медики, прибывшие на аэродром для помощи больному, покинули место происшествия, четверо нелегалов выбрались через заднюю дверь из самолета и побежали по взлетно-посадочной полосе к ограждению в аэропорту.