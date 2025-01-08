В Екатеринбурге пожарные машины съехались к ЦГБ № 3

Информация об этом появилась в социальных сетях.
В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что произошло ложное срабатывание сигнализации.
Получив сигнал, пожарные подразделения оперативно прибыли на место, однако признаков возгорания не обнаружили.
Напомним, что днем 18 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в здании на территории Центральной городской клинической больницы № 3. Пожар был локализован на площади в 300 квадратных метров. В результате происшествия ожоги получили два человека.