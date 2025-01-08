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В Энгельсе введут режим ЧС после атаки беспилотников

В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Источник: соцсети

Решение принято на фоне увеличения площади возгорания на промышленном предприятии, которое атаковал дрон, уточнил глава региона.

«На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал Бусаргин.

Утром 8 января губернатор написал об уничтожении нескольких беспилотников над Энгельсом и Саратовом. Обломки упали на промышленный объект, начался пожар. На месте ЧП организовали оперативный штаб.

Во время ликвидация возгорания погибли двое пожарных, еще одного доставили в больницу. На каком именно предприятии произошел пожар, Бусаргин не уточнил.

пожары
МЧС