В Энгельсе введут режим ЧС после атаки беспилотников

Решение принято на фоне увеличения площади возгорания на промышленном предприятии, которое атаковал дрон, уточнил глава региона.
«На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал Бусаргин.
Утром 8 января губернатор написал об уничтожении нескольких беспилотников над Энгельсом и Саратовом. Обломки упали на промышленный объект, начался пожар. На месте ЧП организовали оперативный штаб.
Во время ликвидация возгорания погибли двое пожарных, еще одного доставили в больницу. На каком именно предприятии произошел пожар, Бусаргин не уточнил.