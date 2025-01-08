С пляжей Кубани убрали почти 140 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

«В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — сказали в пресс-службе.