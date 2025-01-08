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С пляжей Кубани убрали почти 140 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Спасатели и волонтеры собрали почти 140 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — сказали в пресс-службе.

Продолжается очистка Черного моря, обследовано 300 кв. км прибрежных вод. В Керченском проливе на контроле 1 542,2 кв. км. В морском порту Анапы обработано 5,98 кв. км берега. «В населенном пункте Витязево развернут пункт по спасению птиц, животным оказывают помощь ветеринарные врачи и волонтеры. Спасено 5 678 пернатых», — добавили в МЧС.

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