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Появились жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии

В Индии рассвирепевший слон внезапно напал на толпу, сообщает телеканал NDTV. Уточняется, что агрессивное животное нанесло увечья 17 людям. Жуткие кадры с места ЧП появились в соцсетях.

Источник: Life.ru

Жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии. Видео © X / cwitvrouwen.

На видео заметно, как слон поднимает хоботом мужчину и отбрасывает его в сторону. На данный момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы различной степени тяжести в результате давки.

Ранее в Таиланде слон убил бивнем туристку. Там же слон затоптал посетительницу национального парка. А в Замбии слон опрокинул фургон с участниками сафари и убил 80-летнюю туристку.