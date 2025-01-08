Появились жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии

Жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии. Видео © X / cwitvrouwen.
На видео заметно, как слон поднимает хоботом мужчину и отбрасывает его в сторону. На данный момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы различной степени тяжести в результате давки.
Ранее в Таиланде слон убил бивнем туристку. Там же слон затоптал посетительницу национального парка. А в Замбии слон опрокинул фургон с участниками сафари и убил 80-летнюю туристку.