В Анапе серьёзно пострадали уникальные песчаные дюны после выброса мазута

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Специалисты-экологи говорят, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет ограничена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года. В Анапе тем временем вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка.