Следователи возбудили уголовное дело на убившего сноху жителя Шатков

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 6 на 7 января. В одной из квартир в доме на улице Железнодорожной мужчина поссорился со своей снохой, после чего неожиданно схватился за нож и накинулся на неё. Мужчина много раз ударил её ножом по телу, а после отчленил голову. Потерпевшая скончалась на месте.