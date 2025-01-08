Следователи возбудили уголовное дело на убившего сноху жителя Шатков

Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, жестоко расправившегося со снохой в Шатках. В настоящее время преступник задержан и ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
— По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уведомляет ведомство.
Напомним, что трагедия произошла в ночь с 6 на 7 января. В одной из квартир в доме на улице Железнодорожной мужчина поссорился со своей снохой, после чего неожиданно схватился за нож и накинулся на неё. Мужчина много раз ударил её ножом по телу, а после отчленил голову. Потерпевшая скончалась на месте.