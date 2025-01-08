Семейная пара ранена после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Момента атаки FPV-дрона в Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.
«В хуторе Леоновка Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранена семейная пара. У обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц», — написал Гладков и добавил, что пострадавшие госпитализированы.
Аналогичное происшествие произошло 6 января. В Белгородской области беспилотник ВСУ нанёс удар по движущемуся автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму и был госпитализирован.