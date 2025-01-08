AZAL приостановила полеты из Баку в Казань на неопределенный срок

Власти РФ отмечали, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, когда средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников, а после его пилот самостоятельно принял решение уходить в Казахстан. Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.