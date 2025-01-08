Два человека погибли при пожарах в округе Лос-Анджелес

«К сожалению, есть информация о двух погибших среди гражданского населения, причина смерти пока не установлена. Помимо этого, несколько человек получили серьезные травмы», — сказал он.
Мэррон указал, что огнем уничтожено свыше 1,1 тыс. строений, ликвидируют пожары, общая площадь которых превышает 2,8 тыс. гектаров и продолжает расти, более 1,5 тыс. пожарных. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на помощь им направляются сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Более чем 32 тыс. жителям предписано эвакуироваться из районов, охваченных огнем.
Вместе с тем локализовать ни один из трех пожаров пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. Причина возникновения пожаров пока не установлена.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в округе, где располагаются престижные районы Беверли-Хиллз и Санта-Моника, может составить несколько миллиардов долларов.