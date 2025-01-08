Два человека погибли при пожарах в округе Лос-Анджелес

Мэррон указал, что огнем уничтожено свыше 1,1 тыс. строений, ликвидируют пожары, общая площадь которых превышает 2,8 тыс. гектаров и продолжает расти, более 1,5 тыс. пожарных. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на помощь им направляются сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Более чем 32 тыс. жителям предписано эвакуироваться из районов, охваченных огнем.