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Водитель Tesla влетела в забор в Барановичах, перепутав педали, и в шоке уехала

Tesla влетела в забор в Барановичах — водитель перепутала педали тормоза и газа.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 5 января в Барановичах произошло ДТП с участием автомобиля Tesla, сообщает УВД Брестского облисполкома.

35-летняя местная жительница ехала по улице Лермонтова и около дома № 37/1 случайно вместо педали тормоза нажала на педаль газа и въехала в забор дома, который, судя по фото, сверху был опутан колючей проволокой.

После ДТП водитель скрылась с места происшествия, однако оперативно была задержана. Медосвидетельствование показало, что водитель трезва. Барановчанка пояснила инспекторам ГАИ, что находилась в состоянии шока.

В результате ДТП и автомобиль, и забор получили повреждения.

Мы писали, что пьяная женщина повредила машину такси в Пуховичском районе: «Не пустили в кафе и отказались везти в такси» (здесь подробности). А еще очевидцы помогли сотрудникам МЧС спасти ребенка и женщину в ДТП под Витебском: «Держали машины руками» (подробнее здесь).