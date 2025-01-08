Водитель Tesla влетела в забор в Барановичах, перепутав педали, и в шоке уехала

Рано утром 5 января в Барановичах произошло ДТП с участием автомобиля Tesla, сообщает УВД Брестского облисполкома.
35-летняя местная жительница ехала по улице Лермонтова и около дома № 37/1 случайно вместо педали тормоза нажала на педаль газа и въехала в забор дома, который, судя по фото, сверху был опутан колючей проволокой.
После ДТП водитель скрылась с места происшествия, однако оперативно была задержана. Медосвидетельствование показало, что водитель трезва. Барановчанка пояснила инспекторам ГАИ, что находилась в состоянии шока.
В результате ДТП и автомобиль, и забор получили повреждения.
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