Водитель Tesla влетела в забор в Барановичах, перепутав педали, и в шоке уехала

Мы писали, что пьяная женщина повредила машину такси в Пуховичском районе: «Не пустили в кафе и отказались везти в такси» (здесь подробности). А еще очевидцы помогли сотрудникам МЧС спасти ребенка и женщину в ДТП под Витебском: «Держали машины руками» (подробнее здесь).