Россиянин покусал полицейского при проверке документов

Он выбросил из кармана куртки сверток и укусил одного из полицейских за руку. Скрыться злоумышленнику не удалось, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.