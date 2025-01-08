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Россиянин покусал полицейского при проверке документов

Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на полицейского, он укусил стража порядка за руку. Об этом сообщает kp.ru.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 7 января в Каменском районе области. Сотрудники полиции во время патрулирования улиц остановили 27-летнего мужчину и решили проверить у него документы. Молодой человек не планировал общаться со стражами порядка.

Он выбросил из кармана куртки сверток и укусил одного из полицейских за руку. Скрыться злоумышленнику не удалось, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Азове Ростовской области задержанная женщина напала на сотрудницу полиции в отделении. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Азовчанке грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения — запрет определенных действий.