Блогерша с миллионами подписчиков умерла в 27 лет, подавившись едой

Ранее боксёр из Танзании Хассан Мгая скончался в возрасте 29 лет после того, как был нокаутирован в бою с соотечественником Полом Элиасом. На профессиональном ринге Мгая провёл 9 боёв. Три из них он выиграл, четыре проиграл, а ещё два завершились вничью.