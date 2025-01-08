Два человека погибли при пожарах в Лос-Анджелесе

«К сожалению, есть информация о двух погибших среди гражданского населения, причина смерти пока не установлена. Помимо этого, несколько человек получили серьёзные травмы», — сказал он.
Сообщается, что пламя уничтожило свыше 1,1 тысячи строений, в борьбе со стихией задействовано более 1,5 тысячи пожарных. Местные власти просят помощи спасателей из соседних округов, также к ним направляются сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Более чем 32 тысячи жителей предписано эвакуироваться из районов, охваченных огнём.
Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.