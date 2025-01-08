Два человека погибли при пожарах в Лос-Анджелесе

Сообщается, что пламя уничтожило свыше 1,1 тысячи строений, в борьбе со стихией задействовано более 1,5 тысячи пожарных. Местные власти просят помощи спасателей из соседних округов, также к ним направляются сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Более чем 32 тысячи жителей предписано эвакуироваться из районов, охваченных огнём.