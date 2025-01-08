СК завершил следствие по делу организатора покушения на Руссо

В 2004 году, как считает следствие, Эльдукаев выступил исполнителем преступного замысла владельца Черкизовского рынка Москвы Исмаилова, организовав нападение на певца Руссо. Следствие уверено, что эти преступления связаны с интересами Исмаилова, находящегося в международном розыске. Эльдукаев своей вины не признает и настаивает на необоснованности обвинений.