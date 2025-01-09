МЧС: новые очаги загрязнения мазутом обнаружены в Анапе и Крыму 8 января

В Крыму 76 мониторинговых групп зафиксировали за последние сутки 7 новых очагов загрязнения. Мазут обнаружен в Ленинском районе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе. В Сакском районе очистка ведётся на участке протяжённостью около 2 км (от аквапарка «Банановая Республика» до пляжа «Солнышко»), а также на 2,4-километровом участке в Ленинском районе (район рыбачьего стана). В Феодосии зафиксировано незначительное загрязнение в «Тихой бухте» (0,8 км).