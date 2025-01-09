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МЧС: новые очаги загрязнения мазутом обнаружены в Анапе и Крыму 8 января

В Крыму за сутки выявлены 7 фактов загрязнения.

Источник: администрация Краснодарского края

Ситуация с загрязнением Чёрного моря нефтепродуктами продолжает оставаться напряжённой. По данным МЧС России на 8 января, новые очаги загрязнения мазутом обнаружены в Анапе и на территории Крыма.

В Анапе зафиксированы локальные выбросы водорослей, смешанных с мазутом. С начала работ в Анапе и Темрюкском районе вывезено более 129 тысяч тонн загрязнённого песка, совершено почти 5500 рейсов спецтехники.

В Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследована акватория площадью 1442,8 кв. км. В Анапе обработано 5,98 кв. км береговой линии. Продолжается работа пункта спасения птиц в Витязево, где ветеринары и волонтёры оказали помощь уже 5530 пернатым.

В Крыму 76 мониторинговых групп зафиксировали за последние сутки 7 новых очагов загрязнения. Мазут обнаружен в Ленинском районе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе. В Сакском районе очистка ведётся на участке протяжённостью около 2 км (от аквапарка «Банановая Республика» до пляжа «Солнышко»), а также на 2,4-километровом участке в Ленинском районе (район рыбачьего стана). В Феодосии зафиксировано незначительное загрязнение в «Тихой бухте» (0,8 км).

В Севастополе за прошедшие сутки обнаружено 85 птиц, пострадавших от нефтепродуктов. 62 из них удалось спасти и передать в государственный ветеринарный центр для очистки оперения.

экология