Пожар уничтожает элитный коттедж в США. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tannercharleschasing.
30-летний Орли Израэль покинул элитную резиденцию в Пасифик Палисейдс после того, как он и его друг Таннер Чарльз тщетно пытались спасти дом от лесного пожара, окружив территорию огромными камнями. Их хватило лишь на три часа. Усадьба сгорела на глазах у владельца в течение получаса. Он даже попытался потушить огонь садовым шлангом, но тщетно.
Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров, сейчас уничтожено уже 1,1 тысячи строений. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.