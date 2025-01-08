Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать

30-летний Орли Израэль покинул элитную резиденцию в Пасифик Палисейдс после того, как он и его друг Таннер Чарльз тщетно пытались спасти дом от лесного пожара, окружив территорию огромными камнями. Их хватило лишь на три часа. Усадьба сгорела на глазах у владельца в течение получаса. Он даже попытался потушить огонь садовым шлангом, но тщетно.