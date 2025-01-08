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Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать

Масштабный пожар в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе заставил эвакуироваться 30 тысяч граждан. В их числе оказался мужчина, который наблюдал уничтожение огнём собственного роскошного дома за пять миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Источник: Life.ru

Пожар уничтожает элитный коттедж в США. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tannercharleschasing.

30-летний Орли Израэль покинул элитную резиденцию в Пасифик Палисейдс после того, как он и его друг Таннер Чарльз тщетно пытались спасти дом от лесного пожара, окружив территорию огромными камнями. Их хватило лишь на три часа. Усадьба сгорела на глазах у владельца в течение получаса. Он даже попытался потушить огонь садовым шлангом, но тщетно.

Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров, сейчас уничтожено уже 1,1 тысячи строений. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.