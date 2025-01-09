В Приднестровье на Рождество пропала 15-летняя школьница: Она внезапно перестала выходить на связь

УВД города Тирасполь устанавливает место нахождения 15-летней Эвелины Меняйловой.
Около 9 вечера 7 января девушка ушла из дома в г. Тирасполе, сообщив, что идёт к подруге.
Около трёх часов дня 8 января она перестала выходить на связь.
Приметы: на вид 14−15 лет, худощавого телосложения, рост 150−155 см, волосы рыжие, длиной ниже лопаток.
Была одета в бежевый спортивный костюм с капюшоном, светло-коричневую куртку, бежевые полуботинки.
С собой имела черную сумочку и мобильный телефон.
Любую информацию о месте нахождения Эвелины Меняйловой можно сообщить по телефонам: 102 в любом населённом пункте ПМР, (533) 9−35−01 или по телефону доверия МВД (533) 8−15−29.
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