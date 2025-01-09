EWN: в ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

Представитель полиции Йоханнесбурга Ксолани Фила подтвердил факт ареста пяти человек в особняке Манделы. «Войдя на территорию особняка, офицеры полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемых, — сказал он. — Все они находятся под стражей, им будет предъявлено обвинение в угоне». В ходе обыска в особняке также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.