EWN: в ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

Задержаны пять человек, среди которых внук Манделы, передает радиостанция. Автомобиль был обнаружен в Йоханнесбурге на территории особняка, который принадлежал Манделе, а затем перешел к его потомкам.
Представитель полиции Йоханнесбурга Ксолани Фила подтвердил факт ареста пяти человек в особняке Манделы. «Войдя на территорию особняка, офицеры полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемых, — сказал он. — Все они находятся под стражей, им будет предъявлено обвинение в угоне». В ходе обыска в особняке также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.
Машина Toyota Corolla была украдена у водителя, который работал таксистом.
Нельсон Мандела был избран президентом ЮАР в 1994 году после краха системы апартеида. Он находился на этом посту до лета 1999 года. Мандела умер в 2013 году в возрасте 95 лет. У Манделы осталось 6 детей и 17 внуков.