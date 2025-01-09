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EWN: в ЮАР арестовали внука Нельсона Манделы

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. Южноафриканская полиция арестовала внука первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы по подозрению в участии в краже автомобиля. Об этом сообщила местная радиостанция EWN.

Источник: Reuters

Задержаны пять человек, среди которых внук Манделы, передает радиостанция. Автомобиль был обнаружен в Йоханнесбурге на территории особняка, который принадлежал Манделе, а затем перешел к его потомкам.

Представитель полиции Йоханнесбурга Ксолани Фила подтвердил факт ареста пяти человек в особняке Манделы. «Войдя на территорию особняка, офицеры полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемых, — сказал он. — Все они находятся под стражей, им будет предъявлено обвинение в угоне». В ходе обыска в особняке также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.

Машина Toyota Corolla была украдена у водителя, который работал таксистом.

Нельсон Мандела был избран президентом ЮАР в 1994 году после краха системы апартеида. Он находился на этом посту до лета 1999 года. Мандела умер в 2013 году в возрасте 95 лет. У Манделы осталось 6 детей и 17 внуков.