Рождественское чудо: Нижегородец спас трёхлетнюю девочку из-подо льда на Оке

На опубликованных кадрах с места инцидента видно, как мужчина в камуфляжном костюме лёжа подбирается к девочке и вытаскивает её из ледяной воды. Затем он передал ребёнка бригаде скорой помощи. После осмотра выяснилось, что малышка сильно замёрзла, но в медицинской помощи не нуждалась.
А несколькими днями ранее в Карелии шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро. В результате инцидента в воде оказались 11 человек, среди которых было трое детей. Все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность.