Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП

По словам чиновника, падение обломков одного из сбитых дронов в столице региона привело к повреждениям: в многоквартирном доме пробита кровля и разрушен потолок в одной из квартир. В селе Крутой Лог Белгородского района обломки другого беспилотника нанесли ущерб частному домовладению. Повреждены автомобиль, окна и линия электропередачи. В нескольких домах временно отсутствует электричество.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток», — написал Гладков.
А в ночь с 7 на 8 января силы ПВО уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата ВС Украины над семью регионами РФ. На острие атаки оказалась Саратовская область, где зенитчики сбили 11 дронов противника.