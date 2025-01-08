Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП

По словам чиновника, падение обломков одного из сбитых дронов в столице региона привело к повреждениям: в многоквартирном доме пробита кровля и разрушен потолок в одной из квартир. В селе Крутой Лог Белгородского района обломки другого беспилотника нанесли ущерб частному домовладению. Повреждены автомобиль, окна и линия электропередачи. В нескольких домах временно отсутствует электричество.