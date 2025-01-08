В Кабардино-Балкарии автокран рухнул в 50-метровое ущелье, водитель погиб

Инцидент произошёл на 42-м километре федеральной трассы Урвань — Уштулу неподалеку от посёлка Бабугент. Как сообщили в ведомстве, кран марки Sany съехал с дороги и рухнул в обрыв. В результате аварии 37-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
«В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела», — сообщили в министерстве.
А под Ижевском ранее произошла встречная авария с участием легковушки и грузовика. Столкновение транспортных средств привело к гибели двух человек. Обстоятельства трагедии выясняются.