Вооружённые люди совершили нападение на президентский дворец в Чаде, есть жертвы

Указанные события разворачиваются на фоне постепенного вывода французского военного контингента из Чада. Напряжение усилилось после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, который выразил недовольство тем, что африканские лидеры якобы «забыли поблагодарить» Париж за помощь в борьбе с терроризмом, оказанную ещё в 2013 году. МИД Чада же обвинил политика в пренебрежительном отношении к континенту и его жителям.