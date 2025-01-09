В Пензе в многоквартирном жилом доме обрушились балконы

В Пензе в многоквартирном жилом доме рухнули балконы, информирует прокуратура Пензенской области.
В ведомстве уточнили, что обрушились балконы четвёртого и пятого этажей.
Инцидент случился вечером в среду на проспекте Строителей.
«Прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки по факту частичного обрушения балконов жилого дома по проспекту Строителей в Пензе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Сведения о пострадавших не поступали.
Врио главы Пензы Олег Денисов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что в районе обрушения установлено ограждение. Он также добавил, что эвакуационные выходы на балконы заблокировали.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии под тяжестью снега обрушилась крыша столовой.