Мужчину с мачете и ножами задержали на входе в Капитолий перед визитом Трампа

Напомним, что в ходе предвыборной гонки на Трампа было совершено несколько покушений. Первый такой инцидент произошёл 13 июля в Пенсильвании. Выпущенная террористом пуля прошла в миллиметрах от головы политика. А 15 октября республиканца хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживает ВСУ и даже занимался вербовкой наёмников.