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Мужчину с мачете и ножами задержали на входе в Капитолий перед визитом Трампа

В Вашингтоне полиция арестовала мужчину, который пытался пройти через контрольно-пропускной пункт Капитолия с мачете и как минимум тремя ножами. Холодное оружие было найдено в ходе досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США.

Источник: Life.ru

«Мужчина арестован по нескольким обвинениям в хранении опасного оружия», — говорится в заявлении правоохранителей в соцсетях.

Инцидент произошёл незадолго до посещения Капитолия избранным президентом США Дональдом Трампом, который 8 января намеревался встретиться с законодателями. Центр для посетителей в этот день был полон людей, что пришли проститься с покойным экс-американским лидером Джимми Картером.

Напомним, что в ходе предвыборной гонки на Трампа было совершено несколько покушений. Первый такой инцидент произошёл 13 июля в Пенсильвании. Выпущенная террористом пуля прошла в миллиметрах от головы политика. А 15 октября республиканца хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживает ВСУ и даже занимался вербовкой наёмников.