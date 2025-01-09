Что известно об атаке террористов на президентский дворец в Чаде

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.
Обстоятельства атаки
- Стрельба у президентского дворца началась около 20:45 (22:45 мск).
- Во время нападения президент страны Махамат Деби Итно находился во дворце.
Последствия ЧП
- Как минимум 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли при атаке на президентский дворец в Нджамене.
- Авиационное сообщение с Нджаменой не нарушено в результате ситуации в стране.
- Обстановка на территории посольства России в Чаде и вокруг него спокойная, сообщила пресс-атташе российского диппредставительства Юлия Гнездилова.
Реакция власти
- Министр инфраструктуры, преодоления изоляции и дорожной сети Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в Нджамене находится под контролем, поводов для паники нет.
- Глава МИД Чада Абдераман Куламалла назвал атаку террористов «Боко Харам» на президентский дворец попыткой дестабилизации страны.
- Генштаб ВС Чада позже сообщил о нормализации обстановки в Нджамене.