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Что известно об атаке террористов на президентский дворец в Чаде

В Нджамене 8 января боевики Боко Харам совершили нападение на президентский дворец. В результате перестрелки есть погибшие и раненые. Ситуация находится под контролем правительственных войск.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.

Обстоятельства атаки

  • Стрельба у президентского дворца началась около 20:45 (22:45 мск).
  • Во время нападения президент страны Махамат Деби Итно находился во дворце.

Последствия ЧП

  • Как минимум 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли при атаке на президентский дворец в Нджамене.
  • Авиационное сообщение с Нджаменой не нарушено в результате ситуации в стране.
  • Обстановка на территории посольства России в Чаде и вокруг него спокойная, сообщила пресс-атташе российского диппредставительства Юлия Гнездилова.

Реакция власти

  • Министр инфраструктуры, преодоления изоляции и дорожной сети Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в Нджамене находится под контролем, поводов для паники нет.
  • Глава МИД Чада Абдераман Куламалла назвал атаку террористов «Боко Харам» на президентский дворец попыткой дестабилизации страны.
  • Генштаб ВС Чада позже сообщил о нормализации обстановки в Нджамене.