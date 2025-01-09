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В США задержали мужчину, пытавшегося пронести в Капитолий мачете и ножи

В сумке обнаружили три ножа.

Источник: Аргументы и факты

В среду днем сотрудники полиции Капитолия задержали мужчину, пытавшегося пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей Конгресса США.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (22:00 мск).

На северном входе в Центр для посетителей полицейские заметили мачете в сумке мужчины с помощью рентгеновского аппарата, после чего досмотр был остановлен, нарушитель задержан, а оружие изъято.

Помимо мачете, в сумке обнаружили три ножа. Задержанному предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с незаконным ношением опасного оружия.