В Германии эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой

В немецком городе Дрезден обнаружили бомбу времён Второй мировой войны, в настоящее время проводится массовая эвакуация.
По данным DPA, будут эвакуированы десять тысяч человек. В частности, в зоне эвакуации находится исторический центр Дрездена. Все люди в радиусе одного километра от места нахождения снаряда должны будут к 09:00 (11:00 мск) покинуть здания.
Местные власти организовали пункт временного размещения, он расположен одном из ярмарочных комплексов.
Кроме того, в городе на фоне операции по обезвреживанию бомбы закрыты ратуша, администрация премьера Саксонии, управление полиции, музеи, а также школы и детские сады.
Эвакуация населения проводится из-за операции по обезвреживанию снаряда.
Бомбу весом 250 кг обнаружили в ходе работ по демонтажу моста, часть которого обрушилась в сентябре в реку Эльбу. Также рухнули трамвайные пути и пешеходная зона.
Первая версия моста Каролы была построена в 1892—1895 годах. В мае 1945 года его взорвали гитлеровцы. Новый мост был построен во времена ГДР, в 1967—1971 годах. Подробности — в материале aif.ru.