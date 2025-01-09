В районе Кременчуга на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы произошли около Кременчуга Полтавской области, информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Кременчугской общине Полтавской области слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.
В Полтавской области звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 20.40 (21.40 мск) среды.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице. Взрывы в Киеве прогремели на фоне воздушной тревоги.
Также стало известно, что российские военные нанесли удар по цехам в городе Белая Церковь Киевской области, где собирали беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины.