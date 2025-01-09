Активистка измазала здание штаб-квартиры правящей партии Австрии экскрементами

«АНП (австрийская дерьмовая партия): “Мое вчерашнее слово сегодня ничего не значит”, — подписала Виндль пост с опубликованным фото на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена).
Акт протеста произошел после того, как представители АНП заявили о готовности начать коалиционные переговоры с правой Австрийской партией свободы (АПС).
Ранее, 5 сентября 2024 года, климатические активисты попытались сорвать визит канцлера ФРГ Олафа Шольца на автовыставку IAA. Климатические активисты выступают против автомобильной индустрии в любом виде. По их мнению, даже электрокары загрязняют природу, так как их производство наносит вред окружающей среде.