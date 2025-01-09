Юрист Русяев рассказал, как получить компенсацию за отравление в кафе

«Если претензия не будет удовлетворена в течение 10 дней, пострадавший вправе обратиться в суд. При этом выбор инстанции зависит от суммы требований. Если размер ущерба составляет до 100 000 рублей, дело рассматривает мировой судья. Превышение данной суммы передает дело в районный суд. Исковое заявление должно содержать расчет всех убытков, в том числе стоимости продуктов, медицинских расходов, утраченного дохода, а также размер морального вреда, который оценивается судом индивидуально», — заключил Русяев.