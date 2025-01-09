Юрист Русяев рассказал, как получить компенсацию за отравление в кафе

Жители Перми, отравившиеся салатами в сети пекарен, имеют право на компенсацию за причиненный вред здоровью и моральные страдания, но в этом деле важно соблюсти определенные юридические процедуры. Об этом aif.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
«Прежде всего, для доказательства связи между отравлением и употреблением некачественной продукции требуется медицинская документация, фиксирующая факт заболевания. Медицинское заключение становится ключевым доказательством в суде, подтверждающим, что ухудшение здоровья вызвано инфекцией, обнаруженной в салатах или другой продукции сети», — отметил юрист.
Также важно собрать дополнительные доказательства: чеки, банковские выписки, свидетельские показания и заключение Роспотребнадзора о нарушении санитарных норм. Без этих документов предъявление требований к виновнику невозможно.
Учитывая подтвержденные Роспотребнадзором нарушения, пострадавшие вправе направить досудебную претензию в адрес компании, где необходимо указать обстоятельства покупки, характер заболевания и сумму компенсации, включающую затраты на лечение, утраченный заработок и моральный вред.
«Если претензия не будет удовлетворена в течение 10 дней, пострадавший вправе обратиться в суд. При этом выбор инстанции зависит от суммы требований. Если размер ущерба составляет до 100 000 рублей, дело рассматривает мировой судья. Превышение данной суммы передает дело в районный суд. Исковое заявление должно содержать расчет всех убытков, в том числе стоимости продуктов, медицинских расходов, утраченного дохода, а также размер морального вреда, который оценивается судом индивидуально», — заключил Русяев.
Напомним, в Перми жители массово отравились салатами из сети пекарен. По словам одной из пострадавших, только 31 декабря за помощью вместе с ней в больницы обратились около 30 человек. Девушке, как и другим отравившимся, диагностировали сальмонеллез.