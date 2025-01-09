ABC News: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 5

Кроме того, в округе Лос-Анджелес проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Господин Марроне заявил, что ресурсы местных пожарных рассчитаны на борьбу не более чем с двумя сильными пожарами, но не с четырьмя крупными возгораниями одновременно. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных пожарных гидрантов в районе Палисейдс.