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ABC News: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 5

Число жертв сильных пожаров в Лос-Анджелесе и его пригороде достигло пяти человек. Об этом сообщил телеканал ABC News. Ссылаясь на данные компании AccuWeather, журналисты оценили ущерб от лесных пожаров в $52−57 млрд.

Источник: AP 2024

«Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна подтвердил, что в результате пожара в округе Итон… погибли пять человек», — отмечено в сообщении телеканала. Ранее руководитель местного пожарного департамента Энтони Марроне проинформировал о двух погибших в указанном районе.

Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зоной ЧС, в которую включили Голливудские холмы, Калабасас, национальный парк отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, Палисейдс, пляж Малибу и центр Гетти. Запрет действует до высоты примерно 2100 м в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Кроме того, в округе Лос-Анджелес проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Господин Марроне заявил, что ресурсы местных пожарных рассчитаны на борьбу не более чем с двумя сильными пожарами, но не с четырьмя крупными возгораниями одновременно. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных пожарных гидрантов в районе Палисейдс.

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