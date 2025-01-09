Легковушка столкнулась с грузовым поездом в Забайкалье

По предварительной информации, 9 января 2025 около 2:30 ночи (по местному времени) на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирной легковушка столкнулась с пассажирским поездом. Водитель авто выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.