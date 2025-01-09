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Легковушка столкнулась с грузовым поездом в Забайкалье

Водитель авто выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье правоохранители начали проверку по факту столкновения автомобиля с поездом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, 9 января 2025 около 2:30 ночи (по местному времени) на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирной легковушка столкнулась с пассажирским поездом. Водитель авто выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители начали проверку. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Машинист начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось. Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время задержек движения поездов нет, — уточнили в ведомстве.

Борзинская транспортная прокуратура оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пламя охватило производственное помещение на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025.