Пожар в металлическом ангаре на севере Москвы ликвидирован на площади 500 кв. м

«Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре по адресу: Коровинское шоссе, д. 46. Пожар тушили 37 специалистов и 10 единиц техники.
Пожар в металлическом ангаре на севере столицы ликвидирован на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре по адресу: Коровинское шоссе, д. 46. Пожар тушили 37 специалистов и 10 единиц техники.