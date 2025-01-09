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Пожар в металлическом ангаре на севере Москвы ликвидирован на площади 500 кв. м

Пожар в металлическом ангаре на севере столицы ликвидирован на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре по адресу: Коровинское шоссе, д. 46. Пожар тушили 37 специалистов и 10 единиц техники.

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