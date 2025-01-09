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В Забайкалье при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

Погибли водитель и пассажир Toyota Ipsum.

Источник: Аргументы и факты

Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузового состава и легкового автомобиля, информирует Госавтоинспекция Забайкалья.

Инцидент случился на железнодорожном переезде около станции Мирная в Оловяннинском районе. Столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и локомотив грузового поезда.

«На ж/д переезде станции Мирная (Оловяннинский район) произошло столкновение Toyota Ipsum с локомотивом грузового состава», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Ещё один пассажир получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

«Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде.