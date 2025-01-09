В Забайкалье при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузового состава и легкового автомобиля, информирует Госавтоинспекция Забайкалья.
Инцидент случился на железнодорожном переезде около станции Мирная в Оловяннинском районе. Столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и локомотив грузового поезда.
«На ж/д переезде станции Мирная (Оловяннинский район) произошло столкновение Toyota Ipsum с локомотивом грузового состава», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Ещё один пассажир получил травмы. Пострадавший госпитализирован.
«Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде.