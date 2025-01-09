СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка при пожаре

Следственным комитетом Приморского края возбуждено уголовное дело из-за последствий пожара. Возгорание в частном доме произошло в Кавалерово.
Напомним, что 7 января 2025 года во время пожара в доме по улице Первомайской в Кавалерово погибла несовершеннолетняя девушка, а также пострадала ее мать.
«По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”. Сотрудники Следственного комитета провели осмотр территории, где был пожар. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
Площадь возгорания составила примерно 90 квадратных метров. На месте возгорания работали специалисты МЧС России по Приморскому краю. В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы, которые помогут установить все детали произошедшего.