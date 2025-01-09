TMZ: дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен пожаром

Звезда отметила, что это место связано с важными моментами в жизни её семьи, особенно с тем, как её сын Феникс сделал свои первые шаги именно в этом доме. Хилтон также добавила, что её команда уже работает над тем, чтобы оказать помощь тем, кто пострадал от пожара, охватившего районы Лос-Анджелеса.