TMZ: дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен пожаром

Пэрис Хилтон пережила тяжёлый момент, наблюдая за тем, как ее пляжный дом в Малибу уничтожается огнём в прямом эфире.
В Instagram* она поделилась своими переживаниями, выразив, что её сердце разбито, наблюдая за разрушениями родного дома вместе с семьёй.
Звезда отметила, что это место связано с важными моментами в жизни её семьи, особенно с тем, как её сын Феникс сделал свои первые шаги именно в этом доме. Хилтон также добавила, что её команда уже работает над тем, чтобы оказать помощь тем, кто пострадал от пожара, охватившего районы Лос-Анджелеса.
Как сообщает портал TMZ, это не был основной дом актрисы, но он всё равно был значимой частью её жизни.
Ранее дом актера Спенсера Пратта в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе был уничтожен лесным пожаром.
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