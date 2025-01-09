Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ: дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен пожаром

Дом не был основным местом проживания актрисы.

Источник: Аргументы и факты

Пэрис Хилтон пережила тяжёлый момент, наблюдая за тем, как ее пляжный дом в Малибу уничтожается огнём в прямом эфире.

В Instagram* она поделилась своими переживаниями, выразив, что её сердце разбито, наблюдая за разрушениями родного дома вместе с семьёй.

Звезда отметила, что это место связано с важными моментами в жизни её семьи, особенно с тем, как её сын Феникс сделал свои первые шаги именно в этом доме. Хилтон также добавила, что её команда уже работает над тем, чтобы оказать помощь тем, кто пострадал от пожара, охватившего районы Лос-Анджелеса.

Как сообщает портал TMZ, это не был основной дом актрисы, но он всё равно был значимой частью её жизни.

Ранее дом актера Спенсера Пратта в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе был уничтожен лесным пожаром.

* корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России.